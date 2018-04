Erdogan: Turkije moet Armeense pijn meelijden

Turkije heeft „de plicht het leed te delen dat de Armeniërs is aangedaan in de gebeurtenissen van 1915”. Dit zei de Turkse president Erdogan in een verklaring die dinsdag is verspreid op de dag van de herdenking van de Armeense volkerenmoord.

Die werd op 24 april 1915 in de toenmalige hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, Istanbul, in gang gezet.

Het is volgens Erdogan „een zorgvuldige en ethische verantwoordelijkheid om de historische pijn van onze de Armeense burgers te delen”. Erdogans verklaring werd dinsdag in het Armeens en in het Turks voorgelezen in de Armeense kerk in Istanbul.

Hij bracht zijn condoleances over „aan de Armeense gemeenschap en aan de Turkse natie die destijds in het Ottomaanse Rijk door oorlogen, volksverhuizingen, conflicten en ziekten miljoen mensenlevens verloor”.