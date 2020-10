Erdogan trotseert sanctiedreiging VS om raketten

De Turkse president Erdogan heeft lak aan sancties die de Verenigde Staten mogelijk opleggen vanwege het testen van het omstreden Russische raketafweersysteem S-400. „Wat je sancties ook zijn, aarzel niet om ze toe te passen”, zei hij zondag in een toespraak die op televisie werd uitgezonden.

Washington waarschuwde vrijdag voor ernstige gevolgen voor de veiligheidsrelatie als gevolg van de test met het luchtverdedigingssysteem. Eerder zetten de VS de NAVO-bondgenoot al uit het F35-straaljagerproject.

„Je hebt ons verteld de S-400’s terug te sturen. We zijn geen tribale staat, we zijn Turkije”, was de boodschap van Erdogan.

NAVO-topman Stoltenberg toonde zich ook bezorgd. Het Russische systeem is niet verenigbaar met lucht- en raketafweersystemen van de NAVO-landen.

Turkije wordt steeds assertiever in de regio. Het land is militair actief in Syrië en Libië en zegt bereid te zijn troepen naar Nagorno-Karabach te sturen om bondgenoot Azerbeidzjan bij te staan. Bovendien is Ankara in conflict met Griekenland, Cyprus en de EU vanwege proefboringen naar energiebronnen in de Middellandse Zee.