Erdogan tevreden over herkansing Istanbul

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is blij dat de lokale verkiezing in miljoenenstad Istanbul moet worden overgedaan. Hij noemt het besluit van de kiesraad een „belangrijke stap in de versterking van de Turkse democratie”, bericht staatspersbureau Anadolu.

De AK-Partij van Erdogan had bij de verkiezing in de grootste stad van Turkije een gevoelige nederlaag geleden. Oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu was zelfs al geïnstalleerd als burgemeester toen de kiesraad een streep haalde door de uitslag. Stemgerechtigden in Istanbul moeten nu op 23 juni opnieuw naar de stembus.

Erdogan stelde dat bij de verkiezing sprake was van „georganiseerde corruptie, complete wetteloosheid en onregelmatigheden”. Het annuleren van de uitslag is niet onomstreden. De oppositie reageerde woest en ook vanuit het buitenland klonk kritiek.