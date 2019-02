Erdogan snapt VS niet inzake moord Khashoggi

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verwijt de Verenigde Staten passiviteit inzake de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Hij begrijpt niets van de „zwijgzaamheid” van de Amerikanen over deze „gruweldaad”, zei Erdogan. Zelf eiste hij zondagavond in een interview op de staatszender TRT nogmaals volledige opheldering.

Een doodseskader bracht de kritische Khashoggi, columnist van The Washington Post, begin oktober om het leven in het Saudisch consulaat in Istanbul toen hij daar documenten kwamen halen voor zijn huwelijk. Riyad gaf de moord pas toe na grote internationale druk. Elf verdachten moeten zich voor de rechter verantwoorden.

Er zijn aanwijzingen dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman van de executie moet hebben geweten. Volgens de media gaat de CIA ervan uit dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Khashoggi. VN-rapporteur Agnes Callamard sloot zondag een week onderzoek in Turkije naar de affaire af. De Amerikaanse president Donald Trump houdt zich echter, mede uit economische motieven, afzijdig en schuwt maatregelen tegen Saudi-Arabië.