Erdogan opent megaluchthaven Istanbul

De Turkse president Erdogan heeft officieel de nieuwe luchthaven bij Istanbul geopend. Die krijgt de naam Istanbul Airport en moet één van de drukste vliegvelden in de wereld worden. „Istanbul is niet alleen onze grootste stad, maar ook het waardevolste merk van ons land”, motiveerde Erdogan de keuze voor de naam.

Het vliegveld heeft meer dan 10 miljard euro gekost. Het kan in eerste instantie 90 miljoen passagiers per jaar verwerken. Dat moet over tien jaar zijn uitgebreid naar een capaciteit van 200 miljoen passagiers per jaar. Op de openingsceremonie waren hoogwaardigheidsbekleders aanwezig uit Pakistan, Albanië, Bulgarije en Soedan.

De nationale luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines verplaatst vooralsnog slechts vijf lijnen naar de nieuwe luchthaven. Veel andere vluchten worden tot het eind van jaar eind uitgevoerd vanaf luchthaven Atatürk bij de miljoenenstad. Die wordt volgens Erdogan op termijn gesloten voor commerciële vluchten, maar kan dan nog steeds worden gebruikt voor bijvoorbeeld luchtvaartbeurzen.