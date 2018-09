Erdogan op staatsbezoek in Bondsrepubliek

De Turkse president Erdogan is in Berlijn aangekomen voor een driedaags staatsbezoek aan Duitsland. Hij wil een nieuwe start maken in de relaties. Die zijn op de klippen gelopen door onder meer conflicten over Erdogans autoritaire koers, de gevangenhouding van Duitse staatsburgers op grond van vage beschuldigingen en Erdogans tirades tegen Duitsland, waar hij ook de grote Turkse gemeenschap beïnvloedt.

Erdogan en zijn vrouw Emine zijn aangekomen op het vliegveld Tegel en zijn volgens Duitse media naar het beroemde hotel Adlon gegaan. Op de luchthaven was een betoging tegen de gevangenhouding van journalisten in Turkije.

Het bezoek is omstreden en 3500 agenten waren in Berlijn in de weer om het in goede banen te leiden. De stemming in Berlijn is pessimistisch over de kans van slagen van Erdogans missie. De Duitse regering heeft zelfs laten weten dat „op dit moment de twee landen nog ver weg zijn van een normalisering van de betrekkingen”.