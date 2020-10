Erdogan: Moslims in Europa behandeld zoals Joden voor de oorlog

Moslims in Europa worden volgens de Turkse president Erdogan behandeld zoals Joden voor de Tweede Wereldoorlog. De Turkse leider is boos over de reactie van met name zijn Franse ambtgenoot Macron op een jihadistische moord op een Franse leraar aan een middelbare school in een Parijse voorstad. Volgens Erdogan reageert Macron overdreven op de aanslag en misbruikt hij de moord om zich tegen islamieten te keren en de islam als een kwaad af te schilderen. De Turkse regering heeft maandag met klem betoogd dat ze de moord op de Franse leraar „monsterlijk’ vindt. Eerder verweet Parijs het regime in Ankara nog niet te hebben gereageerd op de aanslag.

Erdogan heeft in zijn laatste uitval tegen Macron opgeroepen geen Franse producten meer te kopen. Eerder kenschetste hij het Franse staatshoofd als een verward iemand die hulp nodig heeft. Daar is verontwaardigd op gereageerd onder meer door premier Rutte. Die noemde Erdogans uitlatingen „onacceptabel”. En de Duitse bondskanselier Merkel noemde de uitspraken van Erdogan ‘lasterlijk’.

Erdogan refereerde in zijn kritiek aan de vervolging van Joden die in nazi-Duitsland (1933-1945) en in de door de nazi’s bezette gebieden of hun vazalstaten vanaf april 1933 tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. De vervolging begon al in april 1933 met allerlei discriminerende maatregelen, onteigeningen en ontslagen en mondde acht jaar later uit een kolossale operatie om de Joden uit te roeien.

Macron heeft zich na de moord op 16 oktober door een moslimextremist op de docent Samuel Paty fel uitgesproken tegen islamitisch extremisme. Hij heeft ook de daad bij het woord gevoegd. De politie is overgegaan tot tientallen invallen en huiszoekingen en heeft een moskee en enkele verenigingen gesloten. Er wordt met hernieuwde inspanning in Frankrijk gewerkt aan de uitzetting van als asielzoeker afgewezen jihadistische figuren en er wordt gespeurd naar geldstromen van extremistische organisaties.

Frankrijk telt 67 miljoen inwoners. Het is in de officiële stukken niet toegestaan de inwoners in te delen naar ras of religie. Volgens schattingen zijn er meer dan vier miljoen voornamelijk soennitische moslims inwoner van de republiek. Maar naar schatting 8,5 miljoen Fransen zouden een islamitische achtergrond hebben. Een minderheid beschouwt de Franse staat als islamvijandig en draagt het jihadisme uit, vooral in veel arme voorsteden.

Frankrijk roept moslimlanden op boycot te stoppen

EU noemt uitspraken Erdogan over Macron onacceptabel

Macron: We zullen cartoons nooit opgeven

Onthoofde leraar krijgt postuum hoogste Franse onderscheiding