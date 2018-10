Erdogan: Moord op Khashoggi gepland

„We hebben sterke aanwijzingen dat de moord gepland was.” Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag tijdens een bijeenkomst van de AK-partij over de verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. De president beloofde eerder al „de naakte waarheid” over de kwestie uit de doeken te doen.

Erdogan zei dat beelden overtuigend laten zien dat Khashoggi het Saudische consulaat in Istanbul nooit heeft verlaten.

De president kondigde eerder aan tijdens een bijeenkomst van zijn partij „in detail te zullen treden” over de zaak die de wereld schokte en vermoedens deed rijzen dat een speciaal Saudisch team de moord op Khashoggi had voorbereid toen deze op 2 oktober het consulaat binnenliep. Hoge Turkse functionarissen hebben al eerder gezegd dat ze zullen ophelderen wat er met Khashoggi is gebeurd.

Saudi-Arabië heeft bekendgemaakt dat achttien Saudiërs zijn gearresteerd in verband met de moord en dat diverse hoge inlichtingenfunctionarissen zijn ontslagen. De lezing van Saudi-Arabië dat Khashoggi „per ongeluk” is vermoord, roept wereldwijd steeds meer scepsis op.

Een lid van het vijftien man sterke team dat verdacht wordt van de dood van Khashoggi droeg op de dag van de moord de kleren van Khashoggi. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera’s, aldus een Turkse functionaris tegenover het Amerikaanse CNN.

CNN heeft de exclusieve beelden die deel uitmaken van het onderzoek van de Turkse regering verkregen. Daarop is volgens CNN kennelijk te zien dat de man het consulaat verlaat via de achterdeur en de kleren van Khashoggi draagt.

Ook droeg hij een valse baard en een bril. Dezelfde man werd volgens het Turkse onderzoek in dezelfde kleren gezien in de Blauwe Moskee van de stad.

De man op de video, door de functionaris geïdentificeerd als Mustafa al-Madani, was naar verluidt lid van wat de onderzoekers een doodseskader noemen dat gestuurd was om de journalist te doden in het Saudische consulaat.