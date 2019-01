Erdogan: miljoenen in ‘veilige zones’ Syrië

De naar schatting vier miljoen Syriërs in Turkije kunnen volgens de Turkse president Erdogan straks terug naar hun land, waar Turkije over ‘veilige zones’ zal waken. Erdogan sprak op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het Rode Kruis. Volgens Erdogan zal zijn land in het noorden van Syrië, ten oosten van de Eufraat vrede en veiligheid brengen.

Ten oosten van de rivier wordt het Syrische grondgebied voor het grootste deel gedomineerd door Koerdische milities. Afgelopen maand zei Erdogan dat hij met zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump heeft afgesproken dat er in Syrië een strook van ruim 30 kilometer breed langs de Turkse grens komt, die onder bescherming van Turkije zou staan.

In de Syrische burgeroorlog hebben Koerdische milities, vaak met luchtsteun van de VS en plaatselijk ook met steun van Amerikaanse troepen of trainers op de grond, met succes slag geleverd met jihadisten. Daarbij hebben ze vrijwel heel noordoostelijk Syrië veroverd. Er zijn nog steeds Amerikaanse militairen in Syrië.