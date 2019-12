Erdogan: miljoen vluchtelingen naar Syrië

Turkije wil een miljoen Syrische vluchtelingen naar het gebied in Noord-Syrië sturen waar het een inval deed. Dat zei de Turkse president Erdogan, in wiens land zich circa 3,5 miljoen Syriërs bevinden die zijn gevlucht voor de jarenlange burgeroorlog in hun land.

De Turkse strijdkrachten en hun bondgenoten voerden in oktober een offensief uit in Syrië. Ze vielen een Syrisch-Koerdische militie aan die door Turkije als terreurgroep wordt gezien. Ankara kreeg zo de controle over een stuk land van ongeveer zo’n 120 kilometer lang en 30 kilometer breed.

Erdogan liet tijdens een interview met omroep TRT een kaart zien van het gebied in Syrië. „Een miljoen mensen onderbrengen tussen Tel Abyad en Ras al-Ain, dat is ons doel in de veilige zone. Dat is ons plan”, aldus de Turkse leider. Turkije betaalt de kosten van het hervestigen van vluchtelingen volgens hem desnoods uit eigen zak, als andere landen niet met financiële steun over de brug komen.

Het is nog onduidelijk wanneer de repatriëring van de Syriërs precies moet beginnen.