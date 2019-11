Erdogan klaagt over VS in aanloop bezoek aan Trump

De Turkse president Erdogan heeft vlak voor zijn reis naar Washington geklaagd dat de Verenigde Staten hun verplichtingen ten aanzien van het door Koerden gedomineerde noorden van Syrië niet nakomen. Erdogan zei dat Washington de afgelopen maand heeft toegezegd de Syrisch-Koerdische milities van de YPG weg te halen uit een strook langs de Turkse grens. Maar dat is niet gebeurd, volgens de Turkse president.

De YPG-milities zijn door de VS getraind en bewapend in de strijd tegen de extremisten van Islamitische Staat (IS). In de ogen van Erdogan gaat het echter om de Syrische tak van de terroristische Turks-Koerdische PKK. Erdogan gaat woensdag bij Trump in het Witte Huis op bezoek. Hij herhaalde voorts dat Turkije gevangen leden van IS blijft terugsturen naar landen van hun herkomst. Turkije blijft dat volgens Erdogan doen ongeacht of die landen dat nou willen of niet.