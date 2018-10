Erdogan hoopt op positieve afloop „Khashoggi”

De Turkse president Tayyip Erdogan hoopt op een positieve uitkomst in de zaak van de verdwenen Saudische journalist Jamal Khashoggi. Volgens Erdogan worden de beschikbare camerabeelden bekeken en wordt er op vliegvelden uitgekeken naar Khashoggi.

De verklaring van Erdogan staat haaks op eerdere uitlatingen van een zijn adviseurs. Deze Yasin Aktay zei tegen CNN Turk dat de Saudische journalist is vermoord op het consulaat van Saudi-Arabië. Eerder had hij al gezegd dat Khashoggi het consulaat niet op „normale wijze” heeft verlaten.

Volgens Aktay zijn er beelden van Khashoggi die het consulaat binnengaat, maar nergens is op camera vastgelegd dat hij het gebouw ook weer verlaat. Er zou een speciaal team van vijftien Saudi’s betrokken zijn bij de verdwijning van de journalist.

Zaterdag citeerde persbureau Reuters anonieme Turkse ambtenaren over de zaak. „Wij geloven dat de moord met voorbedachten rade is gepleegd en dat het lichaam vervolgens uit het consulaat is verplaatst.” Turkije denkt dat Saudi-Arabië Khashoggi de mond wilde snoeren. Saudi-Arabië ontkent de beschuldigingen met klem.

Khashoggi is niet meer gezien sinds hij dinsdag het consulaat in Istanbul binnenging om zijn scheiding te regelen om opnieuw te kunnen trouwen. Zijn Turkse verloofde heeft daarna taal noch teken van haar vriend vernomen. Hij is een graag geziene gast in Arabische talkshows, die kritiek op het Saudische regeringsbeleid niet schuwde. Hij hekelde in columns onder meer de politiek ten aanzien van Qatar en Canada, de oorlog in Jemen en de strafexpedities tegen mensen met een afwijkende mening.

Khashoggi schrijft ook columns voor The Washington Post. Deze krant liet donderdag zijn column leeg. „Als de verslagen van de moord op Jamal waar zijn, is het een monsterlijke en ondoorgrondelijke daad”, reageerde de krant.

Riyad houdt vol dat Khashoggi na gedane zaken weer dezelfde dag is vertrokken. Kroonprins Mohammed bin Salman bood de Turken vrijdag aan te komen kijken in het consulaat.