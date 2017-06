Erdogan hekelt arrestatie lijfwachten in VS

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is kwaad om de arrestatie van twee van zijn veiligheidsmensen in de Verenigde Staten. Erdogan zei tegen nieuwszender CNN Türk „alles in het werk te stellen, politiek of diplomatiek, om de twee vrij te krijgen”.

De twee werden donderdag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de vechtpartij buiten de residentie van de Turkse ambassadeur vorige maand in Washington. Tegen tien andere Turkse beveiligers is een aanklacht ingediend.

De gevechten vonden plaats tijdens een bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan de VS. Beveiligers van de president gingen op de vuist met betogers tegen de Turkse regering. Elf mensen raakten gewond, onder wie een agent.

De twee die gearresteerd zijn hebben de Turkse nationaliteit en wonen in de VS. De kans is uiterst klein dat de tien andere aangeklaagden daadwerkelijk voor de rechter zullen verschijnen. Enkele uren na het incident vertrokken ze met Erdogan uit de VS.