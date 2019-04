Erdogan: geknoei bij verkiezingen in Istanbul

Bij de verkiezingen van vorige week in Istanbul hebben zich onregelmatigheden voorgedaan, heeft de Turkse president Erdogan maandag gezegd. Zijn AK-partij heeft vastgesteld dat er bij de verkiezingen sprake was „georganiseerde misdaad”. De partij heeft aan de Turkse kiesraad documenten overhandigd waaruit dit zou blijken.

Verder sprak Erdogan van camerabeelden die uitwijzen dat er sprake is geweest van verduistering, zonder aan te geven wat er precies aan de hand zou zijn geweest. In Istanbul kreeg oppositiepartij CHP ongeveer 16.000 stemmen meer dan de AK, waardoor Ekrem Imamoglu burgemeester wordt en niet oud-premier Binali Yildirim van de AK.

Erdogan zei maandag dat in een miljoenenstad als Istanbul niemand het recht op de overwinning kan opeisen als het verschil in stemmen zo klein is. De AK-partij vroeg zondag al om hertelling van alle stemmen in Istanbul.