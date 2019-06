Erdogan: geen sancties VS na koop S-400

President Donald Trump heeft gezegd dat er geen Amerikaanse sancties volgen op het besluit van Turkije om Russische S-400 raketsystemen aan te schaffen. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag verklaard. De twee leiders spraken met elkaar in de marge van de G20-top in Osaka (Japan).

De aanstaande levering van Russisch wapentuig aan NAVO-lid Turkije had kwaad bloed gezet bij de Amerikanen. Het land dreigde eerder Turkije uit zijn F-35-straaljagerprogramma te zetten als de deal niet zou worden geschrapt.

Erdogan zei op een persconferentie op de top in Japan dat Turkije de levering van F-35-gevechtsvliegtuigen van de Verenigde Staten toch gewoon verwacht, ondanks het geschil over de S-400 deal. Hij voegde eraan toe dat de Russische raketsystemen in de eerste helft van juli worden geleverd.