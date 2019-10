Erdogan: Geen IS’er zal Noord-Syrië verlaten

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan belooft dat geen enkele strijder van Islamitische Staat (IS) het noorden van Syrië zal verlaten. Dat zei hij dinsdag in een opiniestuk in de Wall Street Journal. Veel landen zijn bang dat terreurorganisatie IS zich kan herpakken nu Turkije het gebied is binnengevallen.

Erdogan noemt dat hypocriet. „Dezelfde landen die Turkije de les lezen over hoe IS moet worden aangepakt, zijn er in 2014 en 2015 zelf niet in geslaagd om de toestroom van deze terroristen te stoppen.” Inmiddels zouden zo’n achthonderd IS-leden zijn ontsnapt uit gevangenissen in Noord-Syrië. Turkije begon daar woensdag een offensief om de Koerden te verdrijven en een leefgebied te creëren voor Syrische vluchtelingen die nu nog in Turkije zitten.

De inval van Turkije wordt afgekeurd door het Westen. Inmiddels zijn alle EU-landen gestopt met het leveren van wapens aan Turkije. Ook de Verenigde Staten stellen sancties in.