Erdogan: geen doorbraak in overleg over Idlib

De Turkse president Erdogan dreigt met een militaire operatie in de Syrische regio Idlib. Overleg met Rusland heeft volgens hem niet tot een doorbraak geleid. „We komen met onze laatste waarschuwingen.”

In Idlib, dat grenst aan Turkije, zijn eerder deze maand meerdere Turkse militairen omgekomen. De Turkse strijdkrachten bestookten daarop doelen van het Syrische regime, dat bezig is met een offensief in de regio. Dat heeft geleid tot een vluchtelingenstroom richting de Turkse grens.

Erdogan had het Syrische regime tot het eind van de maand gegeven om zijn troepen terug te trekken. Hij zei tegen parlementariërs van zijn AK-partij dat Turkije vastberaden is een veilige zone te creëren in het grensgebied, „ongeacht de prijs”.

Turkije heeft een beroep gedaan op Rusland om een einde te maken aan het geweld in Idlib. Moskou is een cruciale bondgenoot van het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad. Erdogan zegt dat het overleg met de Russen doorgaat, maar nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Het Kremlin roept Turkije op geen aanvallen uit te voeren op Syrische regeringstroepen. „Een operatie tegen de legitieme autoriteiten en de strijdkrachten in de Syrische Republiek zou natuurlijk het slechtste scenario zijn”, zei een woordvoerder woensdag.