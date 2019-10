Erdogan dreigt vluchtelingen naar EU te sturen

De Turkse president Recep Erdogan wil dat de EU zijn kritiek op de Turkse operatie in Syrië inslikt. Als de EU de Turkse actie bestempelt als bezetting, dan dreigt hij Syrische vluchtelingen die nu in Turkije zijn naar Europa te sturen.

In Turkije leven naar schatting 3,6 miljoen Syriërs die zijn gevlucht voor de oorlog in hun land. „We zullen de poorten openzetten”, dreigt Erdogan. De EU keurt de operatie van het Turkse leger in Syrië af en wil dat die stopt.

