Erdogan donderdag naar Rusland voor Syrië-overleg

De Turkse president Erdogan gaat donderdag naar Rusland voor overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. Ze gaan praten over de oplopende spanning in Syrië, waar vorige week tientallen Turkse militairen zijn omgekomen.

De situatie in Idlib, dat grenst aan Turkije, is de afgelopen dagen steeds verder geëscaleerd. Het gebied is het laatste bolwerk van rebellen die vechten tegen het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad. Zijn regeringsleger probeert met militaire steun van Rusland de provincie te heroveren.

Turkije onderhoudt nauwe banden met Rusland, maar heeft andere belangen in Syrië. Ankara steunt rebellen in Idlib en is zelf ook betrokken geraakt bij de strijd. Meer dan 30 Turkse militairen kwamen vorige week om het leven bij een luchtaanval. Ankara voerde vervolgens aanvallen uit op doelen van het Syrische regime.

Het offensief in Idlib heeft ook geleid tot een enorme vluchtelingenstroom richting de grens met Turkije. Dat land vangt al 3,6 miljoen ontheemde Syriërs op en laat nu vluchtelingen door naar Europa.