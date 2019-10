Erdogan botst met Frans tijdschrift

De Turkse president Erdogan onderneemt juridische stappen tegen een Frans tijdschrift. Dat beschuldigt hem van etnische zuiveringen in het noordoosten van Syrië. Een advocaat van Erdogan is naar aanklagers in de Turkse hoofdstad Ankara gestapt.

Op de voorkant van het blad Le Point staat deze week een foto van Erdogan die een militair saluut brengt. „Etnische zuiveringen, de Erdogan-methode”, schrijft het blad in grote letters. Het tijdschrift stelt op de voorkant ook de vraag of zal worden toegestaan dat Erdogan „de Koerden afslacht”.

De raadsman van de Turkse leider noemt de voorkant van het blad volgens Turkse media beledigend voor de president. Hij heeft een klacht ingediend tegen een bestuurder van het blad en een journalist. Een bron binnen het Openbaar Ministerie in de Turkse hoofdstad bevestigt dat een onderzoek is gestart.

Turkije viel eerder deze maand Syrië binnen om Syrisch-Koerdische milities te verdrijven uit het grensgebied. Dat leidde tot veel internationale kritiek.