Erdogan blijft bereid doodstraf in te voeren

Op de eerste verjaardag van de mislukte staatsgreep heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan opnieuw zijn bereidheid getoond de doodstraf weer in te voeren. Tijdens een herdenkingsbijeenkomst bij de Bosporusbrug die symbool werd voor het verzet tegen de coup zei Erdogan zaterdagavond dat hij de wet daarvoor zal ondertekenen als het parlement dat wil.

Vele tienduizenden aanhangers juichten hem toe in Istanbul. Zij eisten met spreekkoren dat de aanstichters van de putsch ter dood veroordeeld kunnen worden. Verscheidene getrouwen van de Turkse leider, die laat op de avond naar Ankara vloog om een toespraak te houden in het parlement, hadden behalve de gebruikelijk vlaggen een strop meegebracht.

Erdogan liet in het verleden vaker weten introductie van de doodstraf niet uit de weg te gaan. Na zijn zege in het referendum over de grondwetswijziging drie maanden geleden verdween het onderwerp van de agenda. Tot zaterdag, waarop in heel Turkije werd stilgestaan bij de poging Erdogan vorig jaar ten val te brengen. De oppositiepartijen CHP en HDP uitten zware kritiek. Ze blijven ook demonstratief weg bij de nachtelijke bijeenkomst van de parlementariërs in de hoofdstad.