Erdogan bezoekt volgende week Frankrijk

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan brengt volgende week een bezoek aan Frankrijk voor een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron. Dat heeft hij zaterdag aangekondigd.

„Vrijdag reis ik naar Frankrijk”, zei Erdogan zaterdag tegen aanhangers van zijn AKP-partij in de stad Sinop aan de Zwarte Zee.

De Turkse president wil de Turks-Franse betrekkingen bespreken. De ontmoeting in het Elysée-paleis in Parijs zal ook gaan om thema‘s als de oorlog in Syrië en de situatie in Palestina. Macron wil daarnaast ook over mensenrechten praten.

Drie dagen geleden riep de Turkse president op tot verbetering van de politieke betrekkingen, na een jaar van hevige debatten en meningsverschillen met verschillende landen van de Europese Unie. „Het aantal vrienden van Turkije moet groter worden”, zei hij donderdag.

Frankrijk onderhoudt nauwe contacten met Ankara, mede vanwege de situatie in Syrië en het veiligheidsbeleid in de regio. Onlangs nog belde de Franse president Emmanuel Macron met Erdogan vanwege de crisis rond Jeruzalem.