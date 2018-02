Erdogan bezoekt paus

De Turkse president Erdogan brengt maandag een bezoek aan paus Franciscus. De Turkse leider stapte op een verlaten Sint-Pietersplein uit een auto. Omliggende straten waren uit veiligheidsoverwegingen afgesloten.

Erdogan zei kort voor zijn vertrek uit Turkije het nodige te bespreken te hebben met de kerkvorst. „We zullen het hebben over Palestina, Jeruzalem, Syrië, Irak, het bestrijden van terrorisme, vluchtelingenkwesties en humanitaire hulp”, zei de president volgens staatspersbureau Anadolu.

Het bezoek van Erdogan gaat naar verwachting gepaard met demonstraties in Rome. Betogers willen onder meer hun onvrede duidelijk maken over de mensenrechtensituatie in Turkije. De autoriteiten in de Italiaanse hoofdstad zetten ongeveer 3500 manschappen in om te waken over de veiligheid.