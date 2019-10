‘Erdogan belooft Kobani niet aan te vallen’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zou in gesprek met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump hebben beloofd de stad Kobani in het noordoosten van Syrië niet aan te vallen. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Mike Pence maandag bekendgemaakt.

Trump en Erdogan hebben telefonisch overleg gevoerd over de Turkse inval in Syrië. De Amerikaanse president zou in het gesprek hebben geëist dat Turkije zich terugtrekt uit Syrië. Eerder kondigden de Verenigde Staten sancties aan tegen Turkije vanwege de inval. De sancties zijn onder meer opgelegd aan twee Turkse ministeries en drie ministers. Het gaat om de minister van Defensie Hulusi Akar, de minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu en de minister van Energie Fatih Donmez.

Volgens Pence heeft Trump ook gebeld met een Koerdische generaal in het gebied.