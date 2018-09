Erdogan: aanval Idlib brengt Europa in gevaar

Een offensief van regeringstroepen op de Syrische provincie Idlib zal niet alleen voor veiligheidsproblemen zorgen in Turkije, maar ook in Europa en daarbuiten. Daarvoor waarschuwt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan die al langer ijvert voor een bestand in dat rebellenbolwerk.

In een artikel in The Wall Street Journal roept Erdogan de internationale gemeenschap op om actie te ondernemen. De hele wereld moet anders opdraaien voor de humanitaire gevolgen van een aanval op Idlib, stelt hij.

De Turkse president kwam vorige week met Rusland en Iran, beide bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad, niet tot een akkoord over een wapenstilstand. Erdogan vindt dat ook die twee landen verantwoordelijkheid dragen om een humanitaire crisis af te wenden.