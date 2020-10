Er zijn ook elders op de wereld nog verkiezingen

De bulldozer. Zo noemen Tanzanianen hun president. Die bijnaam kreeg hij omdat hij als minister veel wegen aanlegde. Inmiddels doet de naam echter vooral denken aan zijn autoritaire optreden.

De schijnwerpers staan wereldwijd al maandenlang vol op de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten. De verkiezingsdatum van 3 november klinkt velen inmiddels net zo bekend in de oren als hun eigen verjaardag.

Tegen al die aandacht kunnen verkiezingen in Afrikaanse landen als Tanzania en Ivoorkust niet opboksen. De landen hebben bij lange na niet de statuur van ”Uncle Sam.” Toch vallen er over de verkiezingen van deze week een aantal interessante dingen te zeggen.

Eerst over Tanzania, waar de stembusgang woensdag plaatshad. De hoofdrol was weggelegd voor de zittende president John Magufuli. Bijrollen waren er eigenlijk niet. Het land, met bijna 60 miljoen inwoners, is sinds het begin van zijn bewind in 2015 in feite een eenpartijstaat geworden.

Toen hij aantrad waren de verwachtingen nog hooggespannen. Magufuli had plechtig gezworen een einde te maken aan de corruptie in zijn land en dat klonk uit zijn mond nu eens niet hol. Hij was jarenlang minister van Publieke Werken geweest en had als zodanig kansen te over om veel geld in eigen zak te laten glijden. Toch kleefden er geen schandalen aan hem. „Hij had de rijkste politicus in het land kunnen zijn”, zei oud-premier Joseph Warioba in 2015.

Zijn eerste wapenfeiten als president spraken eveneens tot de verbeelding. Zo bracht hij op zijn eerste werkdag onaangekondigd een bezoek aan het ministerie van Financiën om te controleren of alle ambtenaren daadwerkelijk op kantoor waren verschenen. In dezelfde week zette hij een streep door alle buitenlandse reisjes van overheidspersoneel.

Na vijf jaar is de balans echter een stuk minder positief. Het is waar dat hij op infrastructureel niveau goed werk deed. De Tanzaniaanse economie ontwikkelt zich goed. Maar van persvrijheid is steeds minder sprake; kritiek duldt de president niet.

De oppositie kreeg steeds minder te vertellen. In de verkiezingen kregen ze nauwelijks kans mee te doen. Tanzania had een goede naam op het gebied van democratie, maar die reputatie heeft het in rap tempo verloren. Dat Magufuli volgens de eerste peilingen ver aan kop loopt, verbaast niemand.

Dan zijn er zaterdag nog verkiezingen in Ivoorkust, aan de andere kant van het continent, in West-Afrika. De democratische geschiedenis is gebutster dan die van Tanzania. De drie belangrijkste politieke stromingen betwisten de macht al sinds 1995. Een vredige machtsoverdracht is er nooit geweest.

Het leek er echter op dat de zittende president Alassane Ouattara wel serieus van plan leek na het maximum van twee termijnen op te stappen. Maar toen overleed in juli plotseling de premier van het land, Amadou Gon Coulibaly, tevens presidentskandidaat voor de partij van Ouattara. De president zei daarop zichzelf „op te offeren” en nam diens plaats in.

Critici schamperen echter dat hij ongrondwettelijk aan de macht probeert te blijven. De vrees is nu dat de verkiezingen opnieuw door geweld zullen worden overschaduwd.

Het leek erop dat langzittende Afrikaanse leiders hun tijd hadden gehad. De ontwikkelingen in Tanzania en Ivoorkust stemmen echter minder hoopvol.

