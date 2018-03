Er lijkt iets te bewegen rond wapenwetgeving VS

Meneer de president, politici, doe nu eindelijk iets tegen het wapenbezit. Onder aanvoering van onthutste en verontwaardigde scholieren ontwikkelde zich de achterliggende dagen in de Verenigde Staten een omvangrijk antiwapenprotest. Er lijkt iets te schuiven.

Nog nooit is de maatschappelijke druk op de politiek om het wapenbezit in Amerika terug te dringen zo groot geweest. Bij alle eerdere schietpartijen was er even een korte, hevige golf van ontzetting, een schrille roep om maatregelen, die telkens weer snel wegebde. De protesten na het bloedbad in Florida, waarbij twee weken geleden zeventien doden vielen, lijken echter enig effect te sorteren.

Maatregelen tegen het wapenbezit vormden het thema op de wintervergadering van de gouverneurs van de Amerikaanse staten, die de achterliggende dagen in Washington werd gehouden. De meesten voelen voor het instellen van een leeftijdsgrens van 21 jaar en voor het invoeren van een verklaring van psychische gezondheid als voorwaarde voor wapenbezit.

Ook binnen het Amerikaanse Congres klinken nu luider stemmen dat er echt iets aan het wapenbezit gedaan moet worden. Verschillende senatoren, zowel van Democratische als van Republikeinse zijde, spreken zich daarvoor uit; de leden van het Huis van Afgevaardigden zijn tot nu toe wat aarzelender.

Wie uitsluitend kijkt naar de electorale gevolgen van de keuze voor of tegen inperking van de wapenwet, moet toegeven dat het voor politici een lastige keuze is. Dat is van belang, omdat er voor november van dit jaar Congresverkiezingen op de agenda staan.

De roep om concrete maatregelen lijkt breed te leven in de Amerikaanse samenleving. Zo hebben machtige bedrijven zoals autoverhuurder Enterprise Holding, vliegmaatschappijen Delta Air Lines en United Airlines en een groot verhuisbedrijf zich van de wapenlobby National Rifle Association (NRA) afgekeerd. Leden van de NRA krijgen voortaan geen korting meer van deze bedrijven. Ook diverse kerken hebben opgeroepen tot beperking van het wapenbezit. Die brede protesten zouden een argument kunnen zijn voor Congresleden om daadwerkelijk het wapenbezit aan te pakken.

Tegelijk is het nog altijd zo dat de invloed van de NRA –5 miljoen leden– erg groot is. Politici weten dat wie zich tegen NRA keert veel tegenwerking kan ontmoeten. Met zijn enorme financiële donaties aan campagnes van hem welgezinde politici probeert de wapenlobby de politiek naar zijn hand te zetten. Met name Republikeinen zijn daar bezorgd over. Zij moeten rekening houden met de mogelijkheid dat de NRA een conservatievere kandidaat in stelling brengt als ze de wapenlobby tegen de haren instrijkt. Dat maakt hen huiverig om al te nadrukkelijk actie te ondernemen.

Opvallend daarbij is dat het juist de blanke evangelicalen zijn die in meerderheid tegen aanpassing van de wapenwet zijn. Voor hen is niet zozeer het wapenbezit een probleem, als wel het moreel verval in Amerika. Als bewijs voor dat standpunt wijzen woordvoerders erop dat met het verdwijnen van het schoolgebed het aantal schietpartijen op scholen toenam. Slechts 32 procent van de evangelicalen is bereid na te denken over aanscherping van de wapenwetten, zo blijkt uit een onderzoek uit 2017 van onderzoeksbureau Pew. Dat contrasteert met de wens van de meerderheid van de Amerikanen die vindt dat het probleem nu echt moet worden aangepakt.

De leiders van de Republikei- nen in het Congres, Mitch McConnell (Senaat) en Kevin McCarthy (Huis van Afgevaardigden), hebben in de achterliggende dagen wel hun bezorgdheid over de toename van het aantal schietpartijen uitgesproken, maar voelen er weinig voor om concrete te zetten. De Democraten zeggen op hun beurt dat ze geen genoegen willen nemen met halve maatregelen.

En president Trump? Die leek in de achterliggende weken bereid te zijn om iets te doen aan het wapenbezit. Zo verklaarde hij voorstander te zijn van een verbod op stuiterkolven, opzetstukken waarmee je een halfautomatisch geweer omtovert in een volautomatisch wapen waarmee je een regen van kogels kunt afvuren.

En hoewel hij vorige week de leden van de NRA nog steeds „goede mensen” en „loyale patriotten” noemde, wees hij de NRA er wel op dat er iets moet gebeuren. Als de escalatie van wapengeweld doorgaat „komt iedereen er slecht op te staan. Dat kunnen we niet toelaten”, zei hij. Dat hij rekent op het gezond verstand van de NRA-leden bleek afgelopen maandag uit zijn toespraak op de vergadering van gouverneurs. „Maak je geen zorgen over NRA, zij staan aan onze kant”, aldus Trump. Het is nu wachten op concrete maatregelen.