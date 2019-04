„Er is geen staatsgreep gaande in Venezuela”

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken ontkende dinsdag dat er een militaire staatsgreep gaande is in het Zuid-Amerikaanse land. Jorge Arreaza beschuldigde oppositieleider Guaidó ervan dat deze in opdracht van de VS opereert.

Guaidó riep dinsdag het leger op om zijn kant te kiezen en in opstand te komen tegen het bewind van president Nicolás Maduro. „Er is geen couppoging van het leger”, zei Arreaza, die verder verklaarde dat alle acties tegen Maduro worden uitgedokterd in het Witte Huis.

Nadat enkele militairen de kant van demonstranten hadden gekozen kwam het tot schermutselingen in Caracas tussen het regeringsleger en tegenstanders van Maduro.