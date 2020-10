Epstein-vertrouweling Maxwell in 2016: Ik zag geen wangedrag

Ghislaine Maxwell heeft in 2016 verklaard dat haar vriend Jeffrey Epstein zich in haar bijzijn nooit schuldig maakte aan wangedrag tegenover minderjarigen. Dat staat in een juridisch document dat tegen de zin van Maxwell openbaar is gemaakt.

De 58-jarige Maxwell wordt ervan verdacht dat ze minderjarige meisjes ronselde om seks te hebben met de steenrijke Epstein. Die beroofde zich vorig jaar in zijn cel van het leven. Maxwell, dochter van de overleden Britse mediamagnaat Robert Maxwell, heeft de beschuldigen tegengesproken.

Maxwell moest in 2016 ook al vragen beantwoorden over haar relatie met Epstein. Ze was toen aangeklaagd door een vermeend slachtoffer van de multimiljonair, Virginia Giuffre. Die zegt als een "seksslaaf" te zijn behandeld door Epstein. Haar rechtszaak tegen Maxwell is uiteindelijk geschikt.

De verklaring die Maxwell toen aflegde in het bijzijn van advocaten, is nu op last van de rechter alsnog vrijgegeven. In het 418 pagina's tellende document staat dat Maxwell naar eigen zeggen nooit iemand seks zag hebben met Epstein. Ook verklaarde ze dat de multimiljonair zich in haar bijzijn nooit schuldig maakte aan "ongepaste activiteiten met minderjarigen".

De advocaten van Maxwell probeerden tevergeefs publicatie van het document te voorkomen. Ze betoogden dat juryleden de inhoud van het document tegen hun cliënt kunnen gebruiken. Daardoor zou haar recht op een eerlijk proces in gevaar komen.

De Amerikaanse autoriteiten arresteerden Maxwell vorig jaar in Bradford (New Hampshire). Ze zit nu in voorarrest in Brooklyn.