Epstein-vertrouweling Ghislaine Maxwell opgepakt

De FBI bevestigt dat de vertrouweling is opgepakt van de overleden Amerikaanse zedendelinquent en multimiljonair Jeffrey Epstein. Amerikaanse media berichten dat Ghislaine Maxwell is aangehouden in New Hampshire. Maxwell is onder meer aangeklaagd wegens meineed en betrokkenheid bij het ronselen van minderjarige meisjes voor seks.

In totaal zijn er zes aanklachten tegen Maxwell ingediend. Vier van de aanklachten hebben betrekking op ronselactiviteiten, waaronder het lokken van meisjes en het vervoeren van meisjes en het plannen daarvan. Maxwell zou meerdere malen meineed hebben gepleegd toen ze volhield niets te weten van Epsteins misbruik.

Maxwell was de ex-vriendin van Epstein en bleef ook na hun relatie bevriend met hem. Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen dat Maxwell betrokken was bij het misbruik.

Meerdere vrouwen hebben in rechtszaken gezegd dat Maxwell de leiding had over het ronselnetwerk van Epstein, meldde The New York Times vorig jaar. Ook zou zij hebben meegedacht over manieren waarop Epstein zijn slachtoffers kon lokken. Maxwell heeft dat altijd ontkend.

De gewezen socialite had ook het management over de huizen van Epstein in handen, en stelde hem voor aan politici, beroemdheden en hoogwaardigheidsbekleders. Onder anderen de Britse prins Andrew, die ook wordt beschuldigd van seksueel misbruik, en de Amerikaanse oud-president Bill Clinton en de huidige president Donald Trump behoorden tot Epsteins kennissenkring.

"Ze waren net zakenpartners", was de beschrijving die een Epsteins huishoudingshoofd gaf aan de band tussen Maxwell en de gevallen multimiljonair. Een butler van Epstein omschreef Maxwell als "de baas".

Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Ze verdween uit beeld nadat Epstein vorig jaar zelfmoord had gepleegd in gevangenschap.