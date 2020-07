‘Epstein-vertrouweling Ghislaine Maxwell opgepakt’

De FBI heeft de vertrouweling opgepakt van de overleden Amerikaanse zedendelinquent en multimiljonair Jeffrey Epstein. Dat bericht NBC New York op basis van anonieme bronnen. Ghislaine Maxwell is aangehouden in New Hampshire en zou later op de dag worden voorgeleid.

Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Ze is ook de ex-vriendin van multimiljonair Epstein en zou het misbruik hebben ondersteund. Maxwell verdween uit beeld nadat Epstein vorig jaar zelfmoord had gepleegd in gevangenschap.

Het is nog onduidelijk waar Maxwell precies van wordt verdacht. Het gaat volgens de bronnen van NBC om Epstein-gerelateerde beschuldigingen. De FBI wilde niet reageren.