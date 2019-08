‘Epstein niet meer onder verscherpt toezicht’

De van kindermisbruik verdachte zakenman Jeffrey Epstein stond in zijn cel niet meer onder verscherpt toezicht op het moment van zijn dood. Dat zegt een ingewijde tegen persbureau Reuters.

Epstein was enkele weken voor zijn dood al gewond aangetroffen in zijn cel. Hij zou toen verwondingen aan zijn nek hebben gehad. Daarom hielden de autoriteiten hem in het kader van zelfmoordpreventie extra in de gaten.

Volgens de bron, die anoniem wilde blijven, was dat aangescherpte toezicht onlangs beëindigd. Het is nog onduidelijk waarom daartoe is besloten.

De zakenman was opgesloten in een detentiecentrum in Manhattan. Daar moeten twee cipiers iedere half uur de gevangenen controleren. Die procedure is volgens de bron ’s nachts niet gevolgd. Het lichaam van Epstein is zaterdagochtend aangetroffen. Hij beroofde zichzelf vermoedelijk van het leven.