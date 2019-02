EP commissie stemt tegen klokverzetten

De milieucommissie van het Europees Parlement (EP) steunt een voorstel van de Europese Commissie om het verzetten van de klok in de Europese Unie af te schaffen.

Dat twitterde CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik woensdag. „Enorm goed”, omschrijft de CDA’er het besluit.

Ook de landbouwcommissie en de commissie juridische zaken van het EP debatteerden en stemden deze week over het onderwerp. Deze werkgroepen zijn eveneens positief over de voorgestelde wetswijziging van de Commissie.

Wel is het tijdschema aangepast. De Commissie wilde het verzetten van de klok per april beëindigen, maar het EP vindt april 2020 beter, aldus de Bulgaarse Europarlementariër Emil Radev.

De transportcommissie heeft de eindverantwoordelijkheid in het dossier. Deze commissie zal begin maart bijeenkomen om een besluit te nemen over de kwestie. Daarna zal het EP, waarschijnlijk nog voor de zomer, opnieuw over de wetswijziging stemmen.