‘Enorme vernietiging’ aan kust VS door orkaan

Orkaan Michael heeft „onvoorstelbare vernietigingen” aangericht langs de noordwestkust van de Amerikaanse staat Florida. Met die woorden omschreef gouverneur Rick Perry vrijdag de schade. „Zo veel levens zijn voor altijd veranderd”, zei hij. „Zo veel families hebben alles verloren.”

Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen door het natuurgeweld: vier in Florida, een in Georgia en een in North Carolina. Een van de slachtoffers is een meisje van elf jaar. Honderdduizenden inwoners van het gebied hadden opdracht gekregen te evacueren. Niet iedereen gaf daar gehoor aan.

In de zwaarst getroffen plaatsen zijn veel huizen met de grond gelijkgemaakt en liggen de straten vol omgewaaide bomen. Het hoofd van rampenbestrijdingsdienst FEMA omschreef de situatie in het plaatsje Mexico Beach als „ground zero”.

De orkaan was er een van categorie vier, op een schaal van vijf. Inmiddels is de storm flink in kracht afgenomen, maar diverse staten krijgen mogelijk nog te maken met hevige regenval en overstromingen. Miljoenen mensen zitten zonder stroom.