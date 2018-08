Enorme storm op Mars gaat liggen

Na drie maanden is een enorme stofstorm op de planeet Mars gaan liggen. De zon is weer gaan schijnen, en daardoor gloort er hoop voor de onbemande verkenner Opportunity. Die kon de afgelopen maanden geen onderzoek doen, omdat de accu leeg was, maar nu kan hij de batterij misschien weer opladen. Als het karretje het nog doet, tenminste.

Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA „breekt de zon door de wolken boven Perseverance Valley”, waar het wagentje geparkeerd staat. Als de lucht op Mars helder genoeg is, wil de NASA proberen een signaal naar de Opportunity sturen. Dat moet duidelijk maken hoe hij er aan toe is. Als ze na 45 dagen nog niets hebben gehoord, gaan ze ervan uit dat de verkenner onherstelbaar beschadigd is geraakt in de stofstorm.