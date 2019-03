Enorme schadevergoeding geëist van strafhof

De Congolees Jean-Pierre Bemba, die tien jaar lang op last van het Internationaal Strafhof in de cel zat maar is vrijgesproken, eist minstens 68,6 miljoen euro schadevergoeding van het hof. Dat wordt vooral gefinancierd door Europese landen, inclusief Nederland, waar het in Den Haag is gevestigd.

De politicus en schatrijk zakenman was een belangrijke rivaal van de toenmalige Congolese machthebber Joseph Kabila en senator toen hij in 2010 werd gearresteerd en aan het strafhof (ICC) werd uitgeleverd. Hij kreeg in 2016 achttien jaar cel wegens misdaden tegen de menselijkheid, maar werd vorig jaar in hoger beroep helemaal vrijgesproken.

De advocaten eisen zeker 12 miljoen euro schadevergoeding voor de vele jaren onschuldig achter de tralies, 10 miljoen voor bijkomstige schade en 4,2 miljoen euro voor de kosten van zijn verdediging. Daarnaast eist Bemba voor al zijn ondernemingen en onroerende goederen die jarenlang vruchteloos bleven en niet zijn onderhouden, 42,4 miljoen euro schadevergoeding.