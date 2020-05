Enorme reddingsoperatie voor recreanten op Beiers meer

Met een helikopter en veertien reddingsvaartuigen hebben zeventig toegesnelde hulpverleners meer dan twintig watersporters uit een meer in Beieren gered. Talrijke mensen waren zaterdag op de Chiemsee met onder meer kajaks, zeilboten, SUP-boards toen er plotseling noodweer uitbrak met heftige windstoten en hevige regens.

De waterpolitie in Prien an Chiemsee berichtte dat de reddingswerkers altijd klaar staan en dat er bij de succesvolle operatie niemand gewond is geraakt. De Chiemsee heeft een oppervlakte van 80 vierkante kilometer en is daarmee het derde meer van Duitsland. Het is op sommige plekken meer dan 70 meter diep. De toeristische trekpleister ligt 70 kilometer ten zuidoosten van München.