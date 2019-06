Enorme oplichting door nepagenten Duitsland

Criminelen die zich voordeden als politiemensen hebben de afgelopen twee jaar in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen 23 miljoen euro buitgemaakt. Slachtoffers waren vooral ouderen die via de telefoon werden opgelicht. De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat, Herbert Reul, maakte dat woensdag bekend.

Tussen begin 2017 en eind maart dit jaar ging het om 638 gevallen van oplichting door nepagenten. Slachtoffers werden vanuit callcenters in Turkije benaderd en maakten uiteindelijk geld over of legden waardevolle zaken buiten hun woning die door handlangers werden opgehaald.

De daders zijn voornamelijk Duitsers van Turkse komaf die in de Bondsrepubliek een netwerk hebben opgezet. Ze opereren in de hele deelstaat. De criminelen deden zich onder andere voor als medewerkers van het landelijke noodnummer en waarschuwden in de telefoontjes de slachtoffers voor oplichting en inbraken. Bang gemaakte senioren gaven daarna waardevolle zaken in bewaring.

Hoeveel oplichters inmiddels zijn aangehouden is niet duidelijk. De rechtbank in Bielefeld behandelt een zaak tegen twee verdachten die voor een half miljoen buit zouden hebben gemaakt.