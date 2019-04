Enorme menigtes betogen in Algerije

Voor de negende achtereenvolgende vrijdag zijn in Algerije tienduizenden mensen de straat op gegaan om te betogen tegen wat ze als de gevestigde en corrupte orde zien. „Het is genoeg met dit systeem”, roepen de betogers. Ze trekken in een kilometerslange optocht over de boulevards van de hoofdstad Algiers en eisen het vertrek van de het regime. Ook in andere steden zijn grote demonstraties.

Het massale protest ontstond in februari, toen werd bekendgemaakt dat de hoogbejaarde en praktisch afwezige president Abdelaziz Bouteflika weer zou meedoen aan de verkiezingen. Hij was al sinds 1999 president en het boegbeeld van het gehate regime van vooral ex-militairen uit de onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962) dat ook als ‘Le pouvoir’ (de Macht) bekendstaat.

Het protest was eerst gericht tegen de bejaarde en zieke president Abdelaziz Bouteflika (82), die uiteindelijk toch maar het veld ruimde. Zijn plaatsvervanger is sinds 9 april de senaatsvoorzitter Abdelkader Bensalah. Er zijn 4 juli presidentsverkiezingen gepland, maar de betogers geloven niet in eerlijke verkiezingen zolang de topfiguren van het regime, zoals Bensalah of premier Noureddine Bedoui nog op hun post zitten.