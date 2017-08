„Ik hoorde een enorme knal waarna iedereen begon te gillen en te rennen”, zei een Nederlandse ooggetuige in het NOS Journaal. „Ik zag iets op me afkomen, mijn man trok me snel weg”, aldus de vrouw die liep op La Rambla in Barcelona. Met vele anderen vond ze een veilig heenkomen in een gebouw. „De eigenaar van een restaurant deelt water uit. Ik heb het idee dat iedereen nu wat kalmer is geworden.”