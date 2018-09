Enorme ijsberg losgeraakt van Zuidpool

Een gigantische ijsberg, groter dan Noord-Holland en Zuid-Holland bij elkaar, is losgekomen van de Zuidpool. De plaat scheurde vorig jaar al los, maar bleef toch tegen het overige ijs op de Zuidpool aan tikken. De wind en de zeestromingen hebben de massa nu weggedreven. Dat gebeurde begin deze maand.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft de ijsberg in de gaten gehouden met satellieten. Het ijs dobbert nu in de Weddellzee, een onderdeel van de Zuidelijke Oceaan en kan naar het noorden drijven, waar het water wat warmer is.

De ijsberg is 175 kilometer lang en op sommige plekken 50 kilometer breed. Op zee kan hij een risico worden. Antarctica ligt buiten belangrijke handelsroutes, maar is wel een bestemming voor cruiseschepen vanuit Zuid-Amerika. In 2009 werden meer dan 150 passagiers en de bemanning geƫvacueerd toen hun schip MTV Explorer op een ijsberg was gevaren.