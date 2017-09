Enorme groei aantal Britse terreurverdachten

Nog nooit zijn in het Verenigd Koninkrijk zo veel mensen opgepakt omdat ze verdacht worden van strafbare feiten die verband houden met terrorisme. In de periode juni 2016 - juni 2017 zijn 379 mensen gearresteerd wegens terroristische activiteiten. Dat is 68 procent meer dan in het de twaalf maanden daarvoor.

Het is ook het hoogste aantal sinds dit vanaf 2001 wordt bijgehouden, zo blijkt uit de donderdag gepubliceerde getallen van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Circa 90 procent van de terreurverdachten die worden vastgezet is moslim of heeft een islamitische achtergrond. Ongeveer een derde van de terreurverdachten wordt daadwerkelijk aangeklaagd wegens een strafbaar feit.

In de periode die het ministerie belicht, werden 62 mensen wegens terrorisme of daar aan gerelateerde strafbare feiten veroordeeld. Dit jaar zijn bij terroristische aanslagen in Engeland 36 doden gevallen. De aanslagen in Manchester en Londen leidden tot 45 arrestaties.

Mensenrechtenorganisaties hebben de afgelopen jaren geklaagd over de steeds draconischere antiterrorismewetgeving in Groot-Brittannië. Amnestie International zei bijvoorbeeld begin dit jaar dat de Britten met hun ‘Orwelliaanse’ maatregelen de mensenrechten ondermijnen.