Enorme cannabisvondst op Brusselse markt

De Belgische politie heeft op een markt in Brussel een container met 11,5 ton cannabis aangetroffen. De softdrugs hebben een straatwaarde van ongeveer 114 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie in de Belgische hoofdstad. Zes verdachten zijn opgepakt.

Speciale eenheden van de federale politie vielen de markt maandag binnen op last van de onderzoeksrechter. De opgepakte verdachten zijn volgens de directie van de zogeheten vroegmarkt fruit- en groenteverkopers die een koelruimte huren op de markt om gekochte goederen in op te slaan. De politie heeft hen verhoord. Het OM wil geen details geven over de arrestanten.