Enorme brand in Parijse Notre-Dame

In de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame is brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer in de Franse hoofdstad.

Op sociale media circuleren beelden van de brand, die gepaard gaat met veel rookontwikkeling. Te zien is dat vlammen uit het historische gebouw slaan. De brand grijpt snel om zich heen.

BREAKING NEWS: Huge fire reported at Notre Dame Cathedral in Paris, France.pic.twitter.com/7S0klvLkmn — Breaking News Feed (@pzf) 15 april 2019

Er wordt op dit moment niet gedacht aan brandstichting. Eerder wordt gedacht dat het te maken heeft met de restauratie van het gebouw.

Livebeelden zijn hier te zien