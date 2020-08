Enkele honderden betogers van Belgische Viruswaanzin in Brussel

Ruim tweehonderd mensen demonstreerden zondag in Brussel tegen coronavirusbeperkingen nadat de regionale regering mondkapjes in het openbaar verplicht had gesteld.

Het dragen van een mondkapje werd woensdag verplicht voor 1,2 miljoen mensen die in de regio Brussel wonen, nu België zich weert tegen het weer oplaaiende coronavirus.

Veel van de demonstranten droegen geen mondkapjes, maar hadden protestborden met teksten als ‘Corona circus’ of ‘Het is mijn lichaam, het is mijn keuze’.

„Het zijn niet de virologen en artsen die de regels in ons land gaan dicteren”, zei een demonstrant tegen persbureau AFP. „We worden behandeld als kinderen.”

De oproep om te demonstreren werd op sociale media gelanceerd door een groep burgers onder de slogan ‘Viruswaanzin’, een beweging die voor het eerst in Nederland ontstond.

De groep eiste het ontslag van de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst, een van de meest prominente leden van het panel van deskundigen dat door de Belgische regering over de pandemie wordt geraadpleegd.

Een van de organisatoren, Michael Verstraeten, beklemtoonde tegenover de nieuwssite van BRUZZ dat dit geen manifestatie was om de ernst van het virus te ontkennen, maar om te betogen dat de coronamaatregelen buiten alle proporties zijn. Het middel is volgens de demonstranten zo veel erger dan de kwaal. „Het is geen Spaanse griep”, relativeerde Verstraeten het nieuwe coronavirus in plaatselijke media.

België heeft het hoogste sterftecijfer per hoofd van de bevolking door Covid-19 in de wereld en besmettingen nemen opnieuw toe nadat eerder de ziekte onder controle leek.

Het aantal coronagevallen in het land van ongeveer 11,5 miljoen mensen naderde zondag 78.000. Er zijn bijna 10.000 doden geregistreerd.