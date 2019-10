Enkelband verdachte VS ongevraagd verwijderd

Een bedrijf in Houston, Texas, dat elektronische enkelbanden levert voor gevangenen, heeft de enkelband verwijderd van een moordverdachte zonder dat daar toestemming voor was gegeven. De man kon zo volgens verschillende media twee weken lang vrij rondlopen, terwijl de autoriteiten hem niet in de gaten konden houden.

Het bedrijf nam de enkelband in beslag omdat de verdachte niet aan de betalingen kon voldoen. In de Verenigde Staten moeten verdachten in sommige gevallen zelf opdraaien voor de kosten van een enkelband.

De organisatie die toezicht houdt op verdachten in de regio Harris County heeft de samenwerking met het bedrijf direct verbroken. „Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het bedrijf heeft de regels ernstig overtreden”, zegt een woordvoerder.

De man werd woensdag weer opgepakt. Het bedrijf dat zijn elektronische enkelband verwijderde, ontkent verkeerd te hebben gehandeld.