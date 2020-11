Enige zwarte burgemeester van New York Dinkins overleden

De tot nu toe eerste en enige burgemeester van New York van Afro-Amerikaanse afkomst, David Dinkins, is overleden. Hij stierf maandag op 93-jarige leeftijd.

De in New Jersey geboren Dinkins was tussen 1990 en 1993 4 jaar burgemeester van New York. In de verkiezingsstrijd in 1989 versloeg hij zittend burgervader Ed Koch en Rudy Giuliani. Laatstgenoemde, op dit moment advocaat van president Donald Trump, zou vier jaar later Dinkins verslaan.

Giuliani bracht via Twitter zijn condoleances over aan de nabestaanden. „Hij heeft een groot deel van zijn leven gegeven in dienst van onze grote stad”.