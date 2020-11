Enige witte giraf ter wereld wordt gevolgd met gps in Kenia

De voor zover bekend enige witte giraf op aarde wordt voortaan gevolgd. Keniaanse dierenbeschermers hebben bij het zeldzame dier een gps-apparaat aangebracht, om te voorkomen dat stropers het iets aandoen.

De mannelijke giraf is wit vanwege leucisme, een zeldzame genetische aandoening waardoor hij minder pigment heeft. Er leefden ooit drie witte giraffen in het Ishaqbini Hirola-reservaat in Kenia. In maart werden een vrouwelijke giraf en haar kalf gedood door stropers.

Het bij de mannelijke giraf geplaatste gps-apparaat geeft elk uur aan waar hij is, zodat de parkwachters beter over zijn veiligheid kunnen waken.