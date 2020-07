Enige Libertijn in Huis van Afgevaardigden stapt op

Justin Amash, het enige lid namens de Libertarische Partij in het 435 leden tellende Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, houdt het voor gezien. Hij stelt zich niet verkiesbaar voor een nieuwe termijn en verlaat in januari volgend jaar het Amerikaanse Congres, meldt The Detroit News.

Amash werd in 2011 in zijn kiesdistrict in de staat Michigan gekozen als lid van de Republikeinse partij. Hij stapte vorig jaar uit die partij, uit onvrede over het beleid van zijn partij en om president Donald Trump. Hij ging eerst verder als onafhankelijk lid, maar sloot zich later aan bij de Libertarische Partij en werd zo het eerste lid van het Huis in de geschiedenis van de partij die in 1971 werd opgericht.

Het Congreslid profileerde zich jarenlang als een felle tegenstander van Trump. Hij was de enige niet-Democraat in het Congres die stemde voor afzetting van Trump in de impeachmentprocedure tegen de president.

De Libertarische Partij had Amash gevraagd om kandidaat te zijn bij de presidentsverkiezingen. Daar zag hij van af. De partij doet vrijwel altijd mee aan de presidentsverkiezingen, maar behaalt meestal niet meer dan een paar procent van de stemmen.