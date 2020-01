Enige latino-kandidaat Amerikaans presidentschap geeft op

De enige latino-kandidaat in de strijd om het Amerikaanse presidentschap, de Democraat Julián Castro, stopt zijn campagne. De 45-jarige progressieve ex-minister heeft in een videoboodschap zijn medewerkers bedankt en laten weten dat de tijd voor de progressieve politiek helaas nog niet lijkt te zijn gekomen, berichtte The New York Times. Castro had zich bijna een jaar geleden geleden in de strijd geworpen.

Castro is een kind van Mexicaanse immigranten en komt uit San Antonio in Texas. Hij werd daar in 2009 tot burgemeester gekozen en werd daarmee een van de jongste burgemeesters van een grote stad. In 2014 werd hij de jongste minister onder president Barack Obama. Volkshuisvesting was zijn portefeuille.

Zijn moeder is een activiste voor (Mexicaanse) Amerikanen die zich ‘Chicanos’ noemen en Castro’s tweelingbroer Joaquin is ook politicus. Die werd in 2003 lid van het Texaanse Huis van Afgevaardigden en is sinds 2013 lid van het federale Huis.

In februari starten Democratische voorverkiezingen die moeten gaan bepalen wie van de veertien overgebleven kandidaten uiteindelijk de kandidaat voor het presidentschap wordt voor de Democratische Partij. De presidentsverkiezingen zijn in november.